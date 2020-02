Fiorentina-Milan, probabili formazioni: le scelte di Iachini e Pioli. Le quote dei bookmakers

Ancora un paio d’ore e sarà Fiorentina-Milan.

I rossoneri, dopo aver ritrovato il sorriso con l’ultima vittoria in campionato sul Torino che ha fatto seguito all’ottima prestazione offerta in Coppa Italia contro la Juventus, cercano ora continuità sul campo in casa viola. La sfida, in programma alle ore 20.45 allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze, sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN.

Le quote e i pronostici dei bookmakers prevedono una sfida tanto interessante quanto equilibrata. Il segno 1, infatti, è quotato a 2.62, il segno X a 3.20 e infine il segno 2 a 2.80.

Beppe Iachini conferma dieci undicesimi della formazione che ha vinto nettamente contro la Samp. L’unico assente è Badelj per squalifica, quindi Pulgar si riprende la cabina di regia. Confermato anche Duncan, mentre in avanti Cutrone è destinato a partire dalla panchina contro la sua ex squadra.

Stefano Pioli dovrà fare a meno dell’infortunato Kjaer ma ritrova Musacchio. Recuperato anche Calhanoglu, pronto per giocare titolare alle spalle di Ibrahimovic. Sulla destra ritorna Conti, reduce da due turni di squalifica. In avanti, il solito super Ibrahimovic.

Di seguito, le probabili formazioni.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.

MILAN (4-4-1-1): Donnarumma, Conti, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessiè, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic.