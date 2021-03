Fiorentina-Milan, Pioli: “Vlahovic è incredibile, Ibra recuperato. Scudetto? Ecco cosa ne penso”

Parola a Stefano Pioli.

Reduce dall’eliminazione europea rimediata per opera del Manchester United, il Milan si appresta ad affrontare la Fiesole di Cesare Prandelli per tentare di ridurre il gap dall’Inter di Antonio Conte. Il coach della franchigia lombarda, Stefano Pioli, ha analizzato così in conferenza stampa l’imminente match di Serie A.

“In una stagione positiva come questa, i tifosi ci avrebbero spinto nelle partite più delicate. Avrebbero dato energia a noi e messo in difficoltà gli avversari. Però capiterebbe anche in trasferta. Stagione particolare, ma dobbiamo tornare a vincere in casa. Secondo me la spensieratezza arriva (come il Bayern) perché hanno consapevolezza del loro modo di giocare. Poi sembra esca tutto facilmente. Va costruito e ci vuole tempo e qualità, oltre che continuità. È un modello a cui vogliamo arrivare, perché vogliamo tornare a essere vincenti. Ci sono step da superare, anche in una stagione difficile. Giusto essere delusi perché era un obiettivo importante ed è mancato poco. Abbiamo dimostrato di poter stare al passo, ma oggi li ho visti determinati e attenti. Dobbiamo reagire da grande squadra”.

VLAHOVIC- “Sicuramente è cresciuto molto bene. Ho sempre apprezzato la sua volontà. È un lavoratore incredibile, è difficile tirarlo fuori dal campo e quando ti alleni così è normale crescere. Ha un grande potenziale, è molto forte, ma molto giovane. Eviterei paragoni. Gli auguro di fare bene, ma dalla prossima“.

INFORTUNI- “Qualcosa ci è sfuggito in alcuni casi e non dovrà ricapitare. In altri casi è importante anche lo storico del giocatore. Comunque ci stiamo lavorando, perché non siamo soddisfatti, nonostante le situazioni varie come preparazione veloce e Covid. Ci stiamo lavorando per migliorare in futuro. Abbiamo recuperato Ibra e Bennacer, ora speriamo che la sosta ci dia qualcuno in più. Il finale sarà importante Eravamo la squadra che ha giocato più partite, ora qualcuno giocherà più di noi forse. Sento che abbiamo superato il momento delicato, perché le prestazioni sono cresciute e abbiamo perso per episodi. Non sono mancate la voglia e il giocare insieme. Mi aspetto un ottimo finale di campionato, che è quello che deciderà le sorti della stagione”.

SCUDETTO- “A me le parole di Ibra sono piaciute tantissimo, anche se sappiamo di chi stiamo parlando e non poteva dire altro. Noi dobbiamo puntare al massimo, mancano 11 giornate. Siamo in piena lotta e dobbiamo provare a vincerle tutte. Giocando al massimo, con le nostre qualità e le nostre idee. Dobbiamo cominciare da domani, che sarà la gara più complicata. Per il momento difficile e faticoso e per le loro qualità. Dopo la sosta sono sicuro che andremo forte“.