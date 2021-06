Fiorentina, la Viola parla Italiano: staff tecnico e le ultime sull’annuncio

Vincenzo Italiano sarà, con ogni probabilità, il prossimo allenatore della Fiorentina

La Fiorentina parla Italiano. Dopo diverse settimane di trambusto mediatico - stando a quanto riportato da Sky Sport - l'ormai "ex" allenatore dello Spezia sarà il nuovo tecnico della Viola. L'ufficialità dovrebbe arrivare nella giornata di domani con il club ligure che ha già dato il via alla caccia per sostituire Italiano. Secondo inoltre le indiscrezioni raccolte da FirenzeViola.it, il mister originario di Karlsruhe porterà con se il suo staff tecnico, riportato di seguito.