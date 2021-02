Fiorentina-Inter, Pazzini: “Al ‘Franchi’ match spartiacque. Nerazzurri dipendenti da Lukaku? Qualsiasi squadra lo sarebbe”

“Sono convinto che questa volta Fiorentina-Inter possa diventare uno spartiacque, soprattutto per i nerazzurri che in questo mese dovranno fare i conti con un calendario difficile. Non possono perdere altri punti. Da parte della Fiorentina, invece, mi aspetto la prestazione giusta per tirarsi definitivamente fuori dalla zona calda della classifica”.

Ne è certo il doppio ex della sfida Giampaolo Pazzini che, intervenuto ai microfoni del “Corriere dello Sport”, si è soffermato sul match tra Fiorentina e Inter in programma domani sera al “Franchi”. Tra i temi affrontati dal calciatore anche quello relativo all’importanza di Lukaku per i nerazzurri.

“Vlahovic? In qualcosa, magari piccola, ci somigliamo. L’Inter è troppo Lukaku-dipendente? Qualsiasi squadra lo sarebbe (ride, ndr). E’ un giocatore che nel campionato italiano fa la differenza e quando manca si sente. E’ uno degli attaccanti più completi”.