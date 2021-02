Fiorentina-Inter, il tackle di Marotta: “Dobbiamo garantire rispetto, gli azionisti della società..”

Fiorentina-Inter: i nerazzurri a caccia di una forte reazione emotiva dopo la deludente sconfitta contro la Juventus in Coppa Italia.

Non giornate semplici quelle vissute dalla squadra di Antonio Conte: la contorta vicenda societaria continua a tenere in apprensione calciatori e tifosi ed il Ko contro la franchigia piemontese ha fatto allontanare, ma non eliminare, la speranza di poter approdare alla finale di Tim Cup. Beppe Marotta però è intervenuto ai microfoni di ‘SkySport’ nel prepartita dell’importante match contro la Fiesole di Cesare Prandelli, cercando di rasserenare l’ambiente nerazzurro. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“I risultati positivi compattano l’ambiente e i grandi problemi diventano piccoli. Per ora le cose vanno bene e andiamo avanti così, ma speriamo si risolva presto questo problema per dare tranquillità e che si arrivi presto a una conclusione, ma è un qualcosa che si trova al di sopra delle nostre competenze. Riguarda gli azionisti dell’Inter, che faranno le scelte giuste per il bene e la storia del club. Il problema non riguarda l’Inter squadra. Noi andremo avanti con la stessa forza e determinazione che contraddistingue le componenti societarie, siamo in un momento di contrazione finanziaria mondiale. Succede all’Inter così come, seppur in tono minore, in tanti altri club. Riportiamo la discussione all’interno del rettangolo di gioco: noi dobbiamo garantire rispetto per l’Inter. Ho a che fare con un’area tecnica di alto livello e i giocatori svolgono la propria parte nel migliore dei modi”.

