Fiorentina-Hellas Verona, Curtone: “Abbraccio con Iachini? Avevamo parlato prima della gara. Ecco la verità sul mio futuro”

Patrick Cutrone racconta dell’abbraccio con il proprio allenatore Beppe Iachini.

Al termine del match di ieri delle 19.30 contro l’Hellas Verona, l’attaccante della Fiorentina Patrick Cutrone, subentrato all’inizio del secondo tempo, si è soffermato ai microfoni di “DAZN” per parlare della partita con gli Scaligeri. L’ex centravanti del Milan ha anche spiegato l’abbraccio con la propria guida tecnica proprio dopo il suo gol che è valso il pareggio.

“E’ stato emozionante il gol, siamo stati bravi tutti perchè c’abbiamo messo il cuore. Volevamo pareggiare a tutti i costi, complimenti a Chiesa per la palla spettacolare. Speriamo di fare risultati. Sono contento nonostante il pareggio perchè si è visto il carattere, ci voleva contro il Verona che sta facendo un campionato grandissimo. Abbraccio a Iachini? Avevamo parlato prima della partita, mi conosce e sa che se non parto titolare entro e do il massimo“.

Il giovane attaccante dei viola ha anche risposto alla domanda sul proprio futuro fatta dal giornalista che lo ha intervistato al termine del match. Cutrone, approdato alla Fiorentina nel corso della sessione invernale di calciomercato in prestito con obbligo di riscatto dal Wolverhampton, ha ammesso in maniera decisa: “Spero di continuare così e dare una mano ai compagni. Futuro alla Fiorentina? Certo, assolutamente sì!“.