Fiorentina Hearts, probabili formazioni: le scelte di Italiano in Conference League

Le probabili formazioni di Fiorentina Hearts in programma alle ore 18.45

⚽️

Inizio di stagione dai due volti per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. In Conference League, i viola hanno sfoderato una prestazione di alto livello la settimana scorsa, riuscendo ad espugnare il campo degli Hearts del tecnico Nielsen con un roboante tre a zero. In campionato i toscani faticano ad avere continuità di risultati e sono reduci dalla debacle interna subita nello scorso turno contro la Lazio di Maurizio Sarri . La sfida in programma alle 18.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze rappresenta un crocevia importante per il prosieguo del percorso in Europa.

In caso di vittoria, la squadra di Vincenzo Italiano, farebbe un ottimo passo avanti verso il passaggio alla fase ad eliminazione diretta, consolidando il secondo posto nel proprio girone. Di contro la compagine scozzese dopo , il pari ottenuto nelll' ultima sfida di campionato ha interrotto la striscia di risultati negativi ed attualmente occupa la quinta posizione in Scottish Premiership, mentre in Europa cerca di rilanciarsi dopo la brutta sconfitta subita all' andata dalla compagine gigliata.

In vista della sfida contro gli Hearts due sono i dubbi di formazione per il tecnico viola il primo è sulla corsia di destra, dove Dodò è insidiato da Terzic; il secondo a centrocampo, con Zurkowski in vantaggio su Maleh. In porta ci sarà Gollini, mentre la coppia di centrali sarà formata da Igor e Milenkovic, con Biraghi sulla corsia di sinistra. A centrocampo Barak e Amrabat certi di una maglia da titolare, mentre in attacco spazio al tridente formato da Kouamé, Cabral e Nico Gonzalez. La squadra di Robbie Nielson ha ridisegnato il modulo tattico dell' andata rispolverando un 4-2-3-1. In porta ci sarà Gordon, mentre la difesa sarà composta da Atkinson, Kingsley, Cochrane e Halliday. A centrocampo Grant e Kiomourtzoglou agiranno davanti la difesa, con Ginnelly, Humphrys e McKay sulla trequarti a supportare l'unica punta Shakland.

Di seguito le probabili formazioni del match.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Zurkowski; Kouamé, Cabral, Nico Gonzalez. All. Italiano.

HEARTS (4–2-3-1): Gordon; Atkinson, Kingsley, Cochrane, Halliday; Grant, Kiomourtzoglou; Ginnelly, Humphrys, McKay; Shankland. All: Neilson.