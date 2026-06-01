Questione di giorni, poi Fabio Grosso diventerà il nuovo allenatore della Fiorentina. Si attende soltanto l'ufficialità, che dovrebbe arrivare presumibilmente la prossima settimana. Prima Grosso deve risolvere il proprio contratto con il Sassuolo, che ha accolto la scelta del tecnico di provare una nuova esperienza, ed è già alla ricerca del sostituto ideale per proseguire il progetto tecnico avviato dopo la retrocessione di due anni fa.

Attesa la risoluzione del contratto

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Fabio Grosso definirà il suo accordo di risoluzione con il Sassuolo entro il fine settimana, poi sarà libero per firmare con la Fiorentina. Per lui pronto un contratto di due anni, con un opzione per rinnovare un ulteriore anno, da 1,2 milioni a stagione.

Effetto domino

La dirigenza viola partirà per gli Stati Uniti, dove incontrerà la famiglia Commisso per progettare la Fiorentina del futuro, e Paratici - insieme al DS Ferrari - vogliono giungere in America con l'allenatore già in tasca. Finché Grosso non rescinderà con il Sassuolo, la trattativa non può essere formalizzata, e la Viola ha già fatto sapere a Grosso che non pagherà alcuna buonuscita al Sassuolo per velocizzare le operazioni. Allo stesso tempo, la Fiorentina non ha ancora risolto il contratto di Paolo Vanoli, che presumibilmente arriverà entro fine settimana.

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