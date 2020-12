Fiorentina-Genoa, soddisfazione Prandelli: “Un pari che vale una vittoria, ora il vento è cambiato”

“Deve cambiare il vento con questo gol anzi probabilmente, è già cambiato”.

Ha esordito così il tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della gara pareggiata contro il Genoa tra le mura dello stadio “Artemio Franchi”: “Non meritavamo di perdere, la squadra soprattutto nel secondo tempo mi è piaciuta, mentre nel primo siamo stati un po’ lenti a impostare. Prendiamoci questo punto per il morale, per noi vale come una vittoria. E’ un aspetto che pesa parecchio. Quando parti con certe aspettative e poi ti ritrovi lì, devi essere bravo a lavorare in modo diverso. Sono qui da 2-3 settimane, non posso fare miracoli e mettere insieme una squadra in così poco tempo è difficile. Rispetto a prima, ora dobbiamo creare gioco, ma stasera ho visto voglia e attaccamento”.

“Ribery? Sta lavorando bene, deve farlo meglio su alcuni tempi di gioco e sui tagli. Deve abituarsi a un gioco corale, lui è abituato a incidere da solo, ma viene sempre raddoppiato – ha proseguito l’allenatore della Fiorentina -. Quanto vale Amrabat? Ha capacità fisiche straordinarie, deve velocizzarsi e sprigionare tutta la propria forza verso l’altra porta. Ci sono tanti centrocampisti che costruiscono, ma pochi che allungano la squadra senza palla. Su Vlahovic dico che stasera è stato estremamente sfortunato, ma i gol dobbiamo cercarli anche con altri giocatori e non solo con le punte”, ha concluso Prandelli.