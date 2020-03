Fiorentina, emergenza coronavirus: anche Cutrone e Pezzella positivi. Il comunicato

“ACF Fiorentina comunica che, a seguito alla positività al Coronavirus-COVID-19 di Dusan Vlahovic, in presenza di alcuni sintomi sono stati sottoposti a tampone, con esito positivo, i calciatori Patrick Cutrone e German Pezzella e il fisioterapista Stefano Dainelli“.

Attraverso questo breve comunicato il club viola ha reso noto che anche Cutrone e Pezzella hanno contratto il virus COVID-19, dopo che, nella giornata di ieri, era sta annunciato che anche Vlahovic era risultato positivo. I casi di coronavirus continuano ad aumentare in Serie A ed in tutto il territorio nazionale. La Fiorentina ha inoltre fatto sapere che: “Sono tutti in buone condizioni di salute nei loro domicili a Firenze”.