Fiorentina, da Lippi all’ex Palermo Toni: quanti elogi per Gattuso

Rino Gattuso è il nuovo allenatore della Fiorentina.

Serie A, Fiorentina: c’è l’annuncio del nuovo tecnico, Gattuso riparte dal club viola

L’ormai ex tecnico del Napoli del patron Aurelio De Laurentiis ripartirà dal club Viola di Rocco Commisso. Una scelta per tentare di invertire il trend negativo delle ultime stagioni quella dell’imprenditore italo-americano. Tra i tanti che si sono schierati in difesa dell’ex centrocampista del Milan c’è stato Antonio Cassano che ha sottolineato l’inadeguatezza di aver esonerato Rino tramite un tweet ( LEGGI QUI).

Due personaggi del mondo del calcio che hanno, invece, avuto a che fare con Rino Gattuso in occasione del Mondiale vinto dall’Italia nel 2006 sono Marcello Lippi e Luca Toni. Entrambi – ai microfoni del Corriere Fiorentino – hanno elogiato l’ex mister del team partenopeo. Di seguito, le loro dichiarazioni.

“Avete visto che tipo di gruppo ha creato a Napoli? Tutti gli vogliono bene, nessun giocatore ha mai creato problemi. In più aveva organizzato la squadra molto bene dal punto di vista tattico. Per questo credo che anche a Firenze creerà un ambiente giusto e un’organizzazione di gioco importante”, ha dichiarato l’ex mister della Nazionale italiana.

“È uno di carattere e quando lo faranno arrabbiar voleranno gli schiaffi, ma nel senso buono (ride, ndr). Li dava anche ai suoi compagni, anche a me, figurati. È un uomo vero. Sono sicuro sia l’uomo giusto per riportare la Fiorentina in alto”, ha invece chiosato Luca Toni.