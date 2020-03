Fiorentina, Cutrone e Pezzella positivi al Covid-19: il messaggio social dei due giocatori

Aumentano i casi di giocatori italiani positivi al Covid-19.

Dopo Vlahovic, altri due tesserati della Fiorentina sono risultati positivi al tampone per il Coronavirus. Si tratta di Patrick Cutrone e German Pezzella, capitano della formazione viola. A comunicarlo questa mattina è stata proprio la società, attraverso una nota diffusa tramite i propri canali ufficiali. “La Fiorentina comunica che, a seguito alla positività al Coronavirus-Covid-19 di Dusan Vlahovic, in presenza di alcuni sintomi sono stati sottoposti a tampone, con esito positivo, i calciatori Patrick Cutrone e German Pezzella e il fisioterapista Stefano Dainelli. Sono tutti in buone condizioni di salute nei loro domicili a Firenze”.

Pronta la risposta dei due giocatori che, tramite i propri profili Instagram, hanno voluto lanciare un appello ai cittadini rassicurando inoltre sulle proprie condizioni di salute.

“Sto seguendo da casa tutte le disposizioni che mi ha prescritto lo staff medico della società, i sintomi sono spariti, sto bene e presto questa sarà solo una parentesi da raccontare. Ora preoccupatevi della vostra salute e di quella dei vostri cari”, ha ammesso Pezzella.