Fiorentina, Commisso scopre le carte: “Cutrone un grande investimento. Futuro Chiesa? Ecco come stanno le cose”

Rocco Commisso fa chiarezza.

Da Cutrone al futuro di Federico Chiesa, all’approdo sulla panchina viola di Beppe Iachini. Sono diversi i temi trattatati dal presidente del club gigliato Rocco Commisso, intervistato sulle frequenze di “Lady Radio”, e soffermatosi sui progetti pensati per la Fiorentina e sulle strategie della società a pochi giorni dall’apertura del mercato invernale.

“Ho già visto suo padre Enrico. Sono venuto qui a Firenze sette volte da quando ho comprato la Fiorentina e ci siamo visti tante volte. Ho parlato sia con Enrico che con Federico: se vorrà andare via forse potrà andare, sempre che arrivi un’offerta favorevole per la Fiorentina. Mi piacerebbe avere giocatori che possano diventare delle bandiere come Scirea, Baresi, Maldini, Collovati, Totti o Antognoni”.

Inevitabile la parentesi relativa a Patrick Cutrone: “Lo sapevo ma non potevo dire niente perché non mi piace parlare prima delle firme. Ancora non l’ho visto, oggi farà le visite mediche. Parliamo di uno degli investimenti più importanti fatti dalla società, spero che possa fare bene e che non stia in panchina visto che l’ho pagato tanti soldi. Nei limiti dei nostri ricavi vogliamo fare grandi cose. Vogliamo fare una squadra più forte per accontentare i nostri tifosi”.

Infine, due battute sull’approdo di Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina: “È molto simile a me. Quando le cose non andavano bene gridavo sempre e lui ha la stessa personalità. Deve rinvigorire la squadra e motivare tutti i giocatori individualmente”.