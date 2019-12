Fiorentina, Chiesa non convocato per la sfida contro la Roma: il report medico

Federico Chiesa out.

Niente da fare per l’esterno della Fiorentina Federico Chiesa, uscito anzitempo in occasione della sfida di “San Siro” contro l’Inter. Il talento della Viola, infatti, questa settimana non si è allenato in gruppo con il resto della squadra: per lui lavoro differenziato sul campo per provare a smaltire il risentimento in vista della delicata sfida contro i giallorossi. Una speranza vana: l’attaccante della Fiorentina infatti, non è stato convocato per la partita di domani contro la Roma di Fonseca. A comunicarlo è stata la stessa società gigliata, attraverso i propri canali ufficiali.

“E’ stato sottoposto ieri ad accertamenti diagnostici che hanno escluso problematiche capsulo-ligamentose. L’atleta non ha potuto essere comunque convocato per la gara di domani a causa del persistere della sintomatologia dolorosa a carico della caviglia destra, dovuta all’infortunio rimediato nella gara di campionato contro l’Inter”.