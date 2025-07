Ex Palermo, Sorrentino nuovo DT dell’AC Bra: sfiderà i rosanero in amichevole

Stefano Sorrentino è il nuovo direttore tecnico dell’Ac Bra. Il comunicato ufficiale del club piemontese: “Gli occhi della tigre” si colorano di giallorosso. Con profondo orgoglio e immenso piacere, l’A.C. Bra comunica che il nuovo direttore tecnico è Stefano Sorrentino. Non ha bisogno di presentazioni: classe 1979, ex portiere di Serie A con le maglie di Torino, Chievo Verona e Palermo, con esperienze all’AEK Atene e al Recreativo Huelva. Un amore smisurato e una passione infinita per il gioco del calcio, lo hanno portato (da sempre) a incarnare i suoi ruoli con personalità, forza di volontà e professionalità. Attualmente si occupa della sua academy per i portieri, è opinionista sportivo in TV e, da oggi, ha il nuovo incarico con club braidese. Sarà il “collante” tra la società, l’allenatore Fabio Nisticò e il DS Ettore Menicucci. Oggi pomeriggio, ha presenziato al raduno della squadra all’Attilio Bravi e al primo allenamento. Benvenuto Stefano!”.