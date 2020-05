Ex Palermo: Norbert Balogh, risoluzione con l’Hull City. Avviati i contatti con prossimo club

Si conclude dopo pochi mesi l’esperienza di Norbert Balogh all’Hull City. L’attaccante ungherese ha deciso di risolvere il contratto che lo legava agli inglesi a seguito di dissapori nati con la dirigenza.

È durata appena nove mesi la love-story tra il centravanti ex Palermo e il club che milita in Championship: pochi sprazzi di partita e ridotte chance di mettersi in mostra per il classe ’96 che non avrebbe gradito il trattamento ricevuto dalla società del patron egiziano Allam. Ragion per cui stamane è arrivata la decisione relativa al divorzio: risolto il contratto che lo legava fino a fine stagione con annessa opzione che lo avrebbe blindato per altre stagioni all’Hull.

Nei giorni scorsi il nazionale ungherese era tornato alla ribalta mediatica al di là della Manica per un retroscena emerso una settimana fa e che risaliva di fatto al 2016: “How Hull City’s Norbert Balogh nearly joined Chelsea in 2016”, titolava HullLive il 20 maggio raccontando come a dicembre del 2015 l’ex rosanero avesse già visitato Stamford Bridge e conosciuto l’allora tecnico dei Blues, Guus Hiddink. La squadra londinese lo stava monitorando e seguendo nel suo percorso di crescita, poi però fu il Palermo ad aggiudicarselo. E il resto della storia lo si conosce.

A marzo scorso ha ricevuto la convocazione da parte del ct dell’Ungheria, Marco Rossi, per un Play-off Euro 2020 contro la Bulgaria che non si è mai giocato e che verrà recuperato quando il calcio tornerà a pieno regime. Intanto Norbert Balogh rescinde con l’Hull City e si prepara alla sua prossima avventura: già avviati i contatti con due società che seguono da settimane l’evolversi della situazione contrattuale dell’ex Palermo. Dovrà aspettare le prossime settimane e le disposizioni provenienti dagli organi che governano il calcio per ufficializzare il suo passaggio al nuovo club.