Ex Palermo, Lo Faso: “Esordire in Serie A con il Palermo giorno indimenticabile”

“Com’è stato esordire in Serie A con De Zerbi in panchina? Quel giorno è stato indimenticabile, un momento fantastico che porterò per sempre nel mio cuore. Avevo tutta la mia famiglia in tribuna, quindi è stato un mix perfetto di emozioni, condiviso con la gente di Palermo, che non vedeva l’ora di vedere un ragazzo palermitano esordire con la squadra della propria città. Ricordo perfettamente quando andai a riscaldarmi: il preparatore atletico, con un pizzico di timore, disse al prof che non riuscivo a “spezzare il fiato”, perché dovevo fare qualche scatto prima di entrare in campo. Però devo dire che De Zerbi, in quel momento, è stato molto bravo a calmarmi. Era un attimo delicato, un momento un po’ così… ma alla fine credo di averlo gestito abbastanza bene”.