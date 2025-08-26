Ex Palermo, La Gumina e Fiordilino di nuovo insieme all’Inter U23: il post su Instagram

I due ragazzi palermitani si sono ritrovati di nuovo insieme all’Inter U23 ed hanno deciso di ricordarlo con un post sui social

Antonino La Gumina e Luca Fiordilino sono stati acquistati dall’Inter U23, squadra nata quest’anno partita ufficialmente dalla Serie C. L’attaccante ed il centrocampista tutti e due classe 1996 hanno avuto un trascorso nel settore giovanile del Palermo fin da quando sono piccoli fino ad arrivare alla prima squadra in Serie B nella stagione 2017/2018.