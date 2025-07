Ex Palermo, Accardi e quella foto sui social con Baldini: “Ti ricordi?”

Il classe 1995 ex Palermo ha ricordato la promozione in Serie B ottenuta con i rosanero qualche anno fa

Andrea Accardi , ex difensore del Palermo , ha voluto pubblicare una foto con Baldini , probabilmente incontrato in vacanza, ricordando la promozione in Serie B con i rosanero nella stagione 2021/2022 ottenuta nella finale playoff vinta contro il Padova 1-0 (tot. 2-0).

“Ti ricordi”, due semplici parole con due cuori rosanero scritte in una storia Instagram da parte “picciotto” palermitano nato e cresciuto qua che ha sempre dimostrato il suo attaccamento al Palermo, avendoci giocato dalle giovanili fino ad arrivare alla prima squadra, diventandone un punto di riferimento in Serie D e C per i compagni e tifosi del capoluogo siciliano.