Europa League, Real Sociedad-Napoli: le formazioni ufficiali. Tanto turn over per Gattuso

In campo per la seconda giornata di Europa League.

Il Napoli di Gennaro Gattuso è ospite della Real Sociedad per la fase a gironi della competizione europea. Nella prima partita contro l’AZ Alkmaar i partenopei sono usciti sconfitti dal “San Paolo” con il risultato finale di 1-0. In Spagna, dunque, gli azzurri sono in cerca di riscatto per continuare il loro percorso in Europa League. Ecco le formazioni ufficiali dell’incontro tra Real Sociedad e Napoli, in programma alle ore 21.00.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Monreal; Merino, Guevara, David Silva; Portu, Isak, Oyarzabal.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme; Politano, Lobotka, Insigne; Petagna.

