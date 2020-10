Europa League, Celtic-Milan: le formazioni ufficiali. Krunic e Tonali a centrocampo, c’è anche Diaz

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Celtic-Milan.

In occasione dei gironi di Europa League, a partire dalle ore 21.00 scenderanno in campo al Celtic Park di Glasgow i rossoneri di Stefano Pioli ospiti degli scozzesi guidati da Neil Lennon. Il club di Ibrahimovic & Co. si è conquistato un posto nei gironi della competizione europea dopo aver vinto gli incontri durante i turni preliminari di alcune settimane fa. L’allenatore dei rossoneri Stefano Pioli, per la gara di questa sera, ha deciso di schieraro dal primo minuto Tonali e Krunic a centrocampo, per poi dare spazio in avanti a Brahim Diaz. Ecco le scelte ufficiali dei due tecnici a meno di un’ora dal fischio d’inizio.

Celtic-Milan, Pioli: "Il nostro un girone equilibrato, abbiamo un obiettivo. Calhanoglu? Rispondo così"

CELTIC (3-5-1-1): Barkas; Welsh, Duffy, Ajer; Frimpong, Ntcham, Brown, McGregor, Laxalt; Ajeti; Griffiths. Allenatore: Lennon.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Dalot, Romagnoli, Kjaer, Theo Hernandez; Krunic, Tonali, Kessie; Castillejo, Ibrahimovic, Brahim Diaz. Allenatore: Pioli.

