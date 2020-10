Europa League, Celtic-Milan 1-3: Krunic apre le danze, Hauge chiude il match. Continua a vincere la squadra di Pioli

Ancora una vittoria per la squadra di Stefano Pioli.

In occasione della prima giornata dei gironi di Europa League, il Milan ha calato il tris al Celtic proprio sul campo del Celtic Park. La squadra guidata dal tecnico Stefano Pioli guadagna i primi tre punti nella competizione europea battendo senza troppi problemi gli scozzesi di Neil Lennon. Apre le danze con il primo gol in rossonero Rade Krunic al minuto 14, mentre il raddoppio dei milanesi lo mette a segno Brahim Diaz (42′). Nel secondo tempo Elyounoussi (76′) prova a rimettere il Celtic in gioco ma a chiudere l’incontro ci pensa il nuovo arrivato Hauge nel secondo minuto di recupero prima del triplice fischio.

