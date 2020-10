Europa League, 1a giornata: la Roma riesce a ribaltarla, Napoli sconfitto di misura

Terminano i primi incontri di Europa League.

Andati in scena a partire dalle ore 18.55, sono terminati alcuni istanti fa i match di Europa League validi per la prima giornata dei gironi. Tra le italiane, troviamo la Roma, che ha affrontato lo Young Boys in tasferta, ed il Napoli, che invece ha ospitato l’AZ Alkmaar al San Paolo. Quest’ultimi, hanno sconfitto di misura la squadra guidata da Gennaro Gattuso, nonostante la sonora vittoria di pochi giorni fa contro l’Atalanta proprio da parte dei partenopei. La firma del gol che vale i tre punti per gli olandesi porta il nome di de Wit (57′).

Brivido per i giallorossi di Paulo Fonseca che, però, hanno portato a casa la vittoria. Infatti, al 14′ lo Young Boys si è portato in vantaggio con la rete messa a segno da Nsame su calcio di rigore. Per la fortuna dei capitolini, Bruno Peres al minuto 69 e Kumbulla al 74′ hanno portato a termine la rimonta.

