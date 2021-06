Euro 2020, il CT della Turchia in vista dell’Italia: “Azzurri favoriti. Mancini…”

Le dichiarazioni del Commissario Tecnico della Turchia, Senol Gunes, circa l'Italia di Roberto Mancini

"Stiamo bene, ci siamo preparati nel modo giusto. A Roma troveremo 16mila tifosi allo stadio? Sarà un’emozione - afferma Gunes al Corriere dello Sport-. Il calcio è stato colpito come tutto il mondo. Si è giocato all’ombra del Covid-19, con fatica fisica e mentale dovute al calendario serrato. Ci sono stati casi di positività nelle squadre. Per questo ci siamo subito isolati al termine del campionato. Parliamoci chiaro. L’Italia è la favorita e tra le possibili vincitrici dell’Europeo. Prima di tutto, perché gioca in casa. Inoltre, gli azzurri sono maestri di calcio, tra i migliori al mondo, come dimostrano le quattro coppe vinte. Dopo aver fallito la qualificazione a Russia 2018, hanno cambiato allenatore e sono ripartiti, con alcuni cambiamenti strutturali. Così, hanno creato una nuova squadra con Mancini: giovane, dinamica, di successo e orientata agli obiettivi. Che potremmo anche vedere in finale".