Euro 2020, Georgia-Macedonia 0-1: qualificazione storica per la nazionale di Nestorovski e Trajkvoski

La Macedonia si qualifica agli Europei 2020.

La gara contro la Georgia valida per la qualificazione per il prossimo campionato europeo, che si giocherà nel 2021 per l’mergenza Coronavirus, ha visto scrivere una nuova pagina di storia sportiva. La nazionale macedone, infatti, si qualifica per la prima volta alla fase a gironi del torneo. L’incontro è stato vinto di misura dalla Macedonia del Nord grazie al gol di Goran Pandev, messo a segno al minuto 56. La nazionale di Ilija Nestorovski e Aleksandar Trajkovski, ex attaccanti del Palermo, ottiene dunque una storica qualificazione nei gironi del prossimo campionato europeo.

Italia-Estonia, Grifo: “Sogno di giocare l’Europeo, mi sento italiano al 100%”