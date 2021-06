Eto’o: “Messi e Ronaldo, dico la mia. Mbappé? Nuovo dio del calcio”

Le parole dell'ex attaccante dell'Inter

MESSI -"Leo è il Barcellona e il Barcellona è Leo Messi", ha sentenziato l'ex bomber sul futuro de La Pulce. "Non riesco ad immaginarlo con un'altra maglia. Il Barcellona è il suo club, la sua casa e il suo amore. Non credo che la sua permanenza sia dovuta ad una questione di soldi. So che il presidente Laporta sta preparando per lui un progetto affidabile e interessante", ha detto Eto'o.