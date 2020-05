Empoli, Corsi: “Credo che la Lega abbia buttato giù un calendario. Problemi economici? Vi dico cosa penso”

“Tutti abbiamo espresso delle opinioni mossi essenzialmente per interessi personali e delle società“.

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, si è espresso in merito a diverse tematiche, partendo dal futuro del campionato di B: “Auspico una chiusura all’insegna dei valori sportivi, sono passati due mesi e mi auguro che ora, con questo protocollo che mi sembra sostanzialmente giusto e consono rispetto anche alla gravità della situazione che abbiamo passato si possa convivere con il virus. Dovremo approcciarci nel medio e lungo termine. Credo che la Lega abbia buttato giù un ipotetico calendario, con una finale playoff al 10-15 agosto. Il termine ultimo è il 20: ci sono le condizioni temporali per finire.

“Protocollo? Sulla carta dai 60 agli 80 mila euro se si arriva in fondo ai playoff per sierologici e tamponi. Credo che una squadra di B possa sostenerla, come spesa, indipendentemente dalle entrate minori. Poi ci sono gli accordi con i calciatori… Diciamo che economicamente non si aggiungono problemi, chi li aveva erano risalenti da prima. C’è chi risparmierà uno stipendio, chi due, chi confidava con la chiusura per quattro. È una situazione straordinaria, mai l presidente della Lega e quello Federale hanno tenuto la barra dritta. Siamo fortunati ad avere certe persone a capo. L’azienda calcio produce 5 miliardi di fatturato, è importante per il panorama italiano. Come la FIAT, la Sammontana, la Menarini… Se queste aziende hanno un positivo, che si fa, si chiudono? Poi forse a ottobre-novembre potremmo avere nuovamente il problema: che si fa, si subisce? Si muore di Coronavirus e di fame“.

