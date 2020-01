Emerson Palmieri, l’agente allontana le voci di mercato: “E’ felice a Londra, non cambierà squadra”

Emerson Palmieri non lascerà il Chelsea.

Nessun ritorno in Serie A, almeno imminente, per l’esterno italo-brasiliano del Chelsea Emerson Palmieri. L’ex Palermo, fino nel mirino di Inter e Juventus, proseguirà la sua avventura con la maglia dei Blues. A farlo sapere è lo stesso procuratore del giocatore Fernando Garcia che, intervenuto ai microfoni di “FcInterNews”, ha parlato del futuro del suo assistito.

“Il Chelsea in questo momento non ha intenzione di privarsi di Emerson Palmieri. Lui è felice a Londra e quindi ora non cambierà squadra”.

Poche parole, ma che confermano il desiderio dell’ex Roma di continuare a vestire la maglia del Chelsea.