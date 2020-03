Emergenza Coronavirus, lbrahimovic cuore d’oro: “Pronto ad aiutare i veri eroi, donerò mascherine all’Humanitas”

Zlatan Ibrahimovic campione anche fuori dal campo.

Si ferma il calcio per contrastare l’emergenza Coronavirus, scoppiata in tutta Europa dopo i primi casi registrati in Germania e in Italia a gennaio. Dopo il massimo campionato nostrano – e i primi due casi di positività al tampone riscontrati in due giocatori della Serie A – anche Ligue 1 e Premier League subiranno uno – almeno – fino ad aprile. Una decisione che testimonia il momento complicato vissuto a casa dell’emergenza Coronavirus che, già da svariate settimane, sta mettendo in ginocchio l’Italia: nazione più colpita in Europa. A scendere in campo per supportare le strutture sanitarie del bel paese, ormai in grande difficoltà a causa del massiccio numero di contagi, anche l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic. Il classe ’81 infatti, attraverso un post diffuso tramite Twitter, ha manifestato il desiderio di dare il proprio contributo in questa emergenza legata al Covid-19.

Di seguito, il post in questione:

“Data l’attuale situazione di emergenza qui in Italia, con Mind The Gum vorrei aiutare i veri eroi di questa storia (medici, infermieri, professionisti della salute) donando a Humanitas una maschera FFP2 per ogni confezione venduta online. Perché, come sappiamo, alcuni supereroi indossano una maschera”.