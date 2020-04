Dudek in tackle: “CR7 egocentrico e arrogante. Messi e Guardiola falsi e provocatori”. Le parole del polacco…

“Un camino no real”, è il titolo del libro scritto da Jerzy Dudek.

Campione d’Europa con il Liverpool nel 2005, l’ex portiere dei ‘Blancos’, dopo aver appeso i guantoni al chiodo – nel 2011 -, si è dedicato alla scrittura pubblicando la sua biografia nel quale racconta leesperienze durante la carriera da calciatore. E non solo. Tanti anche gli aneddoti e le rivelazioni legati agli ex compagni di squadra del Real Madrid.

Il polacco, infatti, senza troppi giri di parole, si è soffermato su Cristiano Ronaldo, accusandolo di essere totalmente diverso da come cerca di apparire agli occhi dei suoi fans: “Cristiano è arrogante, ma è un ragazzo autentico. È come Raul: egocentrico, estremamente competitivo e vincente. Entrambi preferirebbero che la squadra vincesse 2-1 con i loro gol piuttosto che 5-0 con i gol dei compagni di squadra”, si legge in un estratto pubblicato dal quotidiano spagnolo ‘Marca’.

Non solo CR7. Parole al veleno anche per Lionel Messi e Josep Guardiola: “Messi è falso e provocatorio, cosìcome il Barcellona e Josep Guardiola. Erano sempre pronti a provocare e a volte raggiungevano la perfezione. Questo ha fatto molto male sia alla squadra che a Mourinho. Non riuscivo a credere che un ragazzo così tranquillo e di bell’aspetto potesse essere così maleducato. E invece…”, scrive il polacco.