Dionisi: “Ora serve equilibrio, unità e voglia di giocarci tutto”

Il mister Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa

Mediagol ⚽️ 12 maggio - 13:03

“Ci siamo, arriva l’ultima di campionato e ci giochiamo tanto. Mi chiedono spesso: ‘Mister, ma questa squadra ha davvero un problema di mentalità?’ Onestamente, per certi aspetti sì, ma il Frosinone ha dimostrato che qualcosa di buono è stato fatto. In un clima tutt’altro che semplice, i ragazzi sono rimasti uniti, hanno risposto sul campo e con carattere. E questa non è una cosa banale”.

“Quindi non è solo mentalità? No, non solo. Abbiamo avuto momenti di scarsa lucidità, poca gestione dentro la partita. Ma siamo ancora lì, e molto dipende da noi. Ora serve equilibrio, testa, consapevolezza. Se vogliamo ottenere qualcosa, dobbiamo farci trovare pronti”.

“Ceccaroni e Magnani?’ Cecca è avanti, penso possa essere convocato. Magnani no, ma non si tratta di uno stop lungo. Vedremo giorno per giorno, anche in ottica playoff”.

“Turnover?’ Non mi piace chiamarlo così. Preferisco dire che darò spazio a chi se lo merita. È una questione di atteggiamento, non di minutaggio. Non regalo niente. Voglio vedere fame, voglia di vincere, anche da chi ha giocato meno”.

“Il clima allo stadio?’ Non lo so, non posso controllarlo. Ma so che dobbiamo essere più forti di tutto. Contro il Frosinone lo siamo stati. Serve continuità ora, anche mentale. Perché se molliamo, rischiamo. La Carrarrese è salva, verrà leggera. Questo può essere un pericolo se non entriamo con la stessa intensità di venerdì scorso”.

“Brunori e gli altri parlano di unità. Ma il gruppo ci crede davvero?’ Me lo auguro. Anzi, lo pretendo. Non è finita finché non è finita. Ce lo ricordano anche qui a Torretta, dove quella frase è scritta grande. Dobbiamo portarla in campo”.

“Su Buttaro e Pierozzi?’ Pierozzi ha finalmente trovato continuità. È un titolare, anche se non è detto che giochi domani. Buttaro meriterebbe spazio per come si allena, ma devo fare scelte in base ai valori e alla squadra. Non si va in campo per democrazia, ma per ciò che serve al Palermo”.

“Contro il Frosinone non avete subito gol dopo otto partite. Sì, è un dato importante. Serve confermarlo. Perché ogni dettaglio ora fa la differenza”.

“Adesso serve solo una cosa: dimostrare che ci crediamo davvero. Tutti. Fino in fondo.”