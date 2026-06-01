Il Lille ha trovato il suo nuovo allenatore. Il club francese ha ufficializzato l'arrivo di Davide Ancelotti, alla prima esperienza da allenatore in Europa. Il figlio di Carlo sarà al fianco del padre durante il mondiale, sulla panchina del Brasile, ma nel frattempo Davide è stato scelto dal Lille per il post-Bruno Genesio.

Il comunicato

"Il LOSC ha annunciato oggi la nomina di Davide Ancelotti come allenatore della prima squadra. Il tecnico italiano di 36 anni, che ha lavorato con alcuni dei club e delle nazionali più importanti del mondo, ha firmato un contratto biennale."

La scelta del presidente

In una lista che comprendeva anche vecchie - ma non troppo - conoscenze della Serie A, come Pioli e Thiago Motta, la scelta del presidente del Lille è ricaduta su Ancelotti. Olivier Létang lo ha conosciuto una decina di anni fa, quando Ancelotti - padre e figlio - erano alla guida del Paris Saint-Germain, ovviamente campione di Francia.

Prima volta

Già nella scorsa stagione aveva deciso di tentare l'avventura da allenatore, sulla panchina del Botafogo. Dopo l'ottimo mondiale per club, il club brasiliano lo ingaggiò nel mese di luglio. Ancelotti terminò il campionato al sesto posto in classifica, ma venne sollevato dall'incarico il 17 dicembre. L'approdo in Francia non sarà il primo, visto che ci è già stato al fianco del padre a Parigi, ma a Lille Ancelotti assapora l'Europa per la prima volta da allenatore. I francesi giocheranno anche la Champions League, dopo aver chiuso l'ultima Ligue 1 al terzo posto.

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