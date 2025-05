Curiosità Palermo, nessuna squadra arrivata 8ª ha mai vinto i playoff di Serie B

Il Palermo questo sabato affronterà la Juve Stabia nel primo turno dei playoff della Serie BKT 2024/2025. I rosanero, che hanno concluso il campionato all’ottavo posto dopo il pareggio maturato contro la Carrarese che non ha permesso il sorpasso sul Catanzaro e Cesena, non avranno nessuno vantaggio per il posizionamento in classifica e saranno obbligati a vincere. Questo significa che nel caso in cui la partita finisse in parità nei 120’ minuti a passare sarà la squadra di casa. Difatti, oltre ad avere questo svantaggio, la squadra siciliana disputerà la gara secca dei quarti di finale fuori casa, e la stessa cosa accadrà in caso di un eventuale passaggio del turno in semifinale dove la partita di ritorno si giocherà in trasferta.