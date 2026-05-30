Le sfide economiche e strutturali del calcio italiano sono state al centro del convegno “Sport e Finanza: Trasparenza, governance e asset infrastrutturali nell’industria dello sport”, ospitato a Milano presso lo studio legale GA Alliance. L’incontro ha riunito operatori, esperti e rappresentanti del settore per analizzare prospettive di sostenibilità, modelli di governance e sviluppo del sistema calcistico nazionale.

Nel corso del dibattito è intervenuto Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, che ha evidenziato i cambiamenti in atto nel panorama calcistico italiano. Le parole riportate da TMW:

“La maggioranza dei nostri club è costituita da stranieri. Molti sono stranieri professionisti, altri lo fanno per passione, ma si tratta di soggetti che credono nel valore di un prodotto che rimane italiano e che ha ancora enormi margini di crescita”, ha spiegato Simonelli.

Il presidente ha poi richiamato l’attenzione sulla crisi del settore giovanile e sulla riduzione del bacino di talenti disponibili per la Nazionale:

“Nel 2006 avevamo circa 400 giocatori selezionabili per la Nazionale, oggi siamo scesi a 190. Significa partire con il 50% di calciatori in meno. In Sicilia, con 4,7 milioni di abitanti, c’è un solo giocatore presente nelle cinque principali categorie europee. In Calabria, con 1,8 milioni di abitanti, accade la stessa cosa. È possibile che una fetta così importante della popolazione produca appena l’1% dei calciatori?”

Infine, Simonelli ha sottolineato il legame tra la crescita sportiva e quella economica dell’intero sistema:

“Finché non rilanceremo il calcio italiano, sarà difficile rilanciare anche la finanza del sistema”.

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