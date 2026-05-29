La Cremonese riparte dalle proprie certezze e sceglie la continuità in uno dei reparti chiave della squadra. Il club grigiorosso ha infatti deciso di prolungare il rapporto con Michele Collocolo, centrocampista che continuerà a vestire la maglia della società lombarda dopo il rinnovo di contratto fino al 2029. Una mossa che conferma la volontà della dirigenza di consolidare la struttura della rosa, trattenendo quei giocatori ritenuti centrali nel presente e nel futuro del progetto tecnico. Centrocampista dinamico e generoso, Michele Collocolo ha saputo conquistare credibilità stagione dopo stagione, mostrando equilibrio, corsa e capacità di inserirsi nei momenti giusti. Caratteristiche che hanno convinto la Cremonese a puntare ancora su di lui in maniera convinta, soprattutto in un momento in cui il club sta cercando di dare stabilità al progetto anche dopo la retrocessione in Serie B. La scelta di allungare il contratto fino al 2029 rappresenta inoltre un segnale forte anche nei confronti dell’ambiente: la volontà è quella di costruire una squadra con una base solida, composta da giocatori già inseriti nel contesto e perfettamente identificati con il progetto tecnico.

IL COMUNICATO UFFICIALE DEL CLUB GRIGIOROSSO

U.S. Cremonese comunica di aver raggiunto l’accordo con Michele Collocolo per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2029. Il centrocampista grigiorosso, che in maglia Cremo ha messo a segno 12 gol e 2 assist in 78 presenze, è stato tra i protagonisti della promozione della stagione 2025/26 e nell’annata appena conclusa è sceso in campo per 8 volte in Serie A.

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