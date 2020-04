Coronavirus, Solskjaer: “Mercato? Manchester United fra i più grandi club a livello finanziario, faremo i nostri affari”

La pandemia da Coronavirus prosegue.

L’emergenza sanitaria mondiale legata alla diffusione del Covid-19 avrà dei considerevoli effetti, non solo sulla stagione da poco sospesa e quasi certamente compromessa, ma anche e soprattutto sulla sessione estiva di calciomercato. Le ripercussioni economiche ed organizzative sulla maggior parte dei tornei calcistici presenteranno presto il conto, con i club che, con tutta probabilità, saranno costretti a cedere qualche pezzo pregiato delle loro rose ed a limitare le spese. Fiducioso sulla delicata questione, il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, che ai microfoni di Sky Sports ha parlato di futuro, specie in ottima mercato estivo: “Non sappiamo come sarà la situazione e non so quali club abbiano bisogno di cedere giocatori. Ciò che so è che noi al Manchester United siamo fra i più grandi a livello finanziario. Sono sicuro che saremo in grado, una volta tornati alla normalità, di fare gli affari che vogliamo”.

L’allenatore dei Red Devils, inoltre, ha parlato anche del momento positivo che il suo Manchester United stava vivendo prima della sospensione del campionato. La compagine di Solskjear, infatti, grazie ad una serie positiva di risultati, era riuscita a mettere da parte un periodo complicato della stagione, conquistando tre punti d’oro contro i rivali del Manchester City, proprio prima della sosta forzata: “Il calcio tornerà alla normalità prima o poi ed è importante farsi trovare pronti, alla ripresa della stagione vogliamo essere i migliori in tutto”, ha concluso.

