Coronavirus, l’appello social di Sforzini: “Torneremo ognuno al proprio posto, noi in campo e voi sugli spalti”

L’Italia si blinda sempre di più per fermare la diffusione del Coronavirus.

Ieri sera, il premier Giuseppe Conte da Palazzo Chigi ha annunciato misure più stringenti, che tutti i cittadini devono rispettare, da nord a sud, per contrastare l’avanzata del Covid-19. Il nuovo decreto, firmato nella serata di mercoledì 11 marzo ed entrato immediatamente in vigore, prevede, infatti, la chiusura di negozi, bar e ristoranti. Saranno inoltre limitati gli spostamenti delle persone solo ed esclusivamente alle esigenze davvero indispensabili come spesa e farmaci, oltre che per esigenze di lavoro, motivi gravi e di salute. Dopo la richiesta arrivata dalla Lombardia, dunque, il Governo ha dunque deciso di inasprire le disposizioni relative a tutta la penisola che rimarrà ‘zona protetta’ fino a data da destinarsi.

VIDEO Coronavirus, nuove misure di sicurezza: la conferenza stampa integrale di Conte

In seguito a queste nuove indicazioni, anche il nuovo Palermo targato Hera Hora ha deciso di procedere con l’immediata sospensione degli allenamenti per 7 giorni, salvo successive indicazioni. I calciatori rosanero, a cui è stato raccomandato di restare presso il proprio domicilio in stretto contatto con lo staff sanitario – evitando rientri presso le residenze e contatti sociali non strettamente necessari -, tra donazioni e messaggi di vicinanza sui social hanno deciso di unirsi ai tanti appelli lanciati per combattere la battaglia più importante del momento. Dopo la clip di Alberto Pelagotti, puntuale infatti anche il pensiero di Ferdinando Sforzini: “Torneremo ognuno al proprio posto, noi in campo e voi sugli spalti”.

Di seguito, in post in questione.