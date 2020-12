Coronavirus, la previsione di Bill Gates: “Vi dico quando la pandemia cambierà drasticamente”

I prossimi quattro o cinque mesi sembrano piuttosto cupi.

Queste le parole del noto ideatore di Microsoft Bill Gates, intervenuto ai microfoni dell’NBC per quanto concerne lo sviluppo della pandemia da Coronavirus. Secondo quanto riportato da questa intervista esclusiva, Gates porrebbe molta fiducia nell’ormai prossimo arrivo del vaccino ma anche negli ultimi studi svolti sui trattamenti con anticorpi monoclonali. Tali progressi avranno, a detta sua, un ruolo fondamentale nel definitivo superamento della pandemia in tutto il mondo: “Entro la primavera quei numeri saranno abbastanza grandi che qualcosa inizierà a cambiare drasticamente per noi, specie negli Stati Uniti, e torneremo alla normalità. I prossimi quattro o cinque mesi sembrano piuttosto cupi, a meno che non riusciamo a raddoppiare il nostro comportamento”. Negli Stati Uniti i numeri del contagio non accennano a diminuire, sfiorando la cifra record di quasi 3000 decessi in un giorno. L’intera popolazione americana, oltre a quella globale, pone tanta fiducia nelle parole di Bill Gates e spera che possa davvero avere ragione.

