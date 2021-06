Coronavirus Italia,il bollettino del 4 giugno 2021: 2.557 nuovi casi, 73 decessi

Sono 2.557 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Italia. In leggero rialzo il numero di decessi, 73 quelli registrati nelle ultime 24 ore. Questo è quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In basso i...

Sono 2.557 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Italia. In leggero rialzo il numero di decessi, 73 quelli registrati nelle ultime 24 ore.

Questo è quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In basso i dati aggiornati a venerdì 4 giugno, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.

Attualmente positivi: 200.192 (-5.370)

Deceduti: 126.415 (+73)

Dimessi/Guariti: 3.901.112 (+7.853)

Ricoverati: 6.324 (-285)

di cui in terapia intensiva: 836 (56 in meno rispetto a ieri, con 22 ingressi giornalieri)

Tamponi: 66.938.917 (+220.939)

Totale casi: 4.227.720 (+2.557)