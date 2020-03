Coronavirus, Dybala positivo al test? La ‘Joya’ smentisce su Twitter: “Sto bene”

Paulo Dybala fa chiarezza.

Non si spengono i riflettori sulla questione relativa alla presunta positività al tampone per il Coronavirus dell’attaccante bianconero, Paulo Dybala. Una notizia clamorosa diffusa nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 marzo dal quotidiano venezuelano “El Nacional” secondo cui, il giocatore, si sarebbe trovato in quarantena perchè risultato positivo al Covid-19. Immediata la reazione della Juventus che, nelle ore successive, ha prontamente smentito l’indiscrezione che stava già rimbalzando sul web tra molte testate online italiane ed estere. Un’incresciosa vicenda commentata dallo stesso Dybala che, tramite “Twitter”, ha tenuto inoltre a fare chiarezza sulle sue condizioni di salute dopo la notizia relativa alla positività al test del compagno di squadra Daniele Rugani.

“Ciao a tutti, volevo confermare che sto bene e in isolamento volontario. Grazie a tutti per i messaggi e spero che stiate bene”.