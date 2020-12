Coronavirus, Conte ha firmato un nuovo Dpcm: spostamenti e coprifuoco, ecco cosa si potrà fare a Natale

Il Premier Giuseppe Conte ha firmato un nuovo Dpcm.

Nella serata di ieri, giovedì 3 dicembre, il presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, in una conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi, ha presentato e illustrato il nuovo decreto, in vigore da oggi, venerdì 4 dicembre fino a venerdì 15 gennaio 2021. “Stiamo evitando un lockdown generalizzato come quello di primavera, questi risultati ci confortano, ma non possiamo permetterci di abbassare la guardia per le festività natalizie”, ha detto Conte.

Di seguito, tutte le misure restrittive annunciate dal Premier.

– SPOSTAMENTI: Dal 21 dicembre al 6 gennaio è vietato ogni spostamento “in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome”. Il 25 e 26 dicembre e il 1 gennaio è vietato ogni spostamento tra comuni, salvo che per comprovate esigenze di lavoro, necessità o salute. È consentito il rientro alla residenza, domicilio o abitazione, escluse le seconde case in altra regione o provincia autonoma.

-COPRIFUOCO: Su tutto il territorio nazionale non ci si potrà spostare dalle 22 alle 5 del mattino, tranne che per comprovate necessità. Il 31 dicembre il coprifuoco sarà esteso fino alle sette del 1 gennaio. È fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, se non per comprovate esigenze personali, di salute e lavorative.

-VIAGGI FUORI L’ITALIA: Dal 10 dicembre per chi torna in Italia da uno dei 27 paesi dell’Unione europea c’è l’obbligo, prima di partire, di fare il tampone e presentarlo all’arrivo: se è negativo si può entrare senza dover fare la quarantena. Dal 21 dicembre e fino al 6 gennaio la quarantena sarà estesa a tutti quelli che tornano dall’estero. La misura vale sia per gli italiani sia per i turisti stranieri.

-APERTURE COMMERCIALI: I centri commerciali resteranno chiusi nei fine settimana e nei giorni festivi, i negozi al dettagli invece saranno aperti fino alle 21. I ristoranti resteranno aperti a pranzo anche a Natale, Santo Stefano, Capodanno e l’Epifania. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

-IMPIANTI SCIISTICI: Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici fino al 7 gennaio. Gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti. Dal 7 gennaio 2021 gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali.

-EVENTI SPORTIVI: Fino al 15 gennaio sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di alto livello e di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e del Comitato italiano paralimpico (Cip) riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.

– CROCIERE Sono sospese dal 21 dicembre fino al 6 gennaio. Dal 20 dicembre al 6 gennaio, inoltre, è vietato” fare ingresso nei porti italiani alle società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera.

– SCUOLE: Dal 7 gennaio ricomincia la didattica in presenza anche per le scuole superiori, dunque, il 75% degli studenti tornerà a scuola in presenza.