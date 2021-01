Coronavirus, Brusaferro avverte: “Il virus non fa sconti, ogni violazione si paga a caro prezzo”

Silvio Brusaferro mette in guardia l’Italia.

Il presidente dell’Istituto superiore di sanità – componente del Comitato tecnico-scientifico -, intervenuto ai microfoni del ‘Corriere della Sera’, ha raccomandato agli italiani di non abbassare la guardia, ricordando che, nonostante le prime vaccinazioni, per poter parlare di ritorno alla normalità bisognerà attendere ancora un po’ di tempo.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Andiamoci piano. Come si può parlare di ritorno alla vita normale! Viviamo in una pandemia, il virus circola diffusamente nel nostro Paese e i servizi sanitari sono sotto stress. Non è il momento di rilassarsi. Tutti i dati mostrano che l’epidemia non è finita, è ancora in una fase molto pericolosa. Abbiamo però imboccato la strada per controllarla grazie ai vaccini. L’andamento dell’Rt, che indica la velocità di riproduzione del virus, sta di nuovo risalendo e il numero dei nuovi positivi rimane elevato. Vediamo inoltre che lo stesso avviene negli altri Paesi europei dove le curve sono in crescita e questo mal comune deve metterci in guardia. Non possiamo illuderci di starne fuori. Dunque la situazione generale richiede grande attenzione. Evitare che la curva riparta è la parola d’ordine, e questo si può fare adottando con rigore e sistematicamente le misure di prevenzione che ormai gli italiani conoscono: mascherina, distanziamento, igiene delle mani, no assoluto agli assembramenti”.