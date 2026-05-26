Archiavata la seconda stagione di Serie A, il Como inizia a programmare la stagione in Champions League. In tal senso, la grande novità riguarda Nico Paz.

L'ARGENTINO VUOLE RESTARE

I lariani stanno cercando in tutti i modi di trattenere il numero 10, che ha un contratto di altri due anni con i biancoblu. La minaccia Real, però, è viva, vista la recompra fissata a 9 milioni di euro dai Blancos. La grande novità riguarda la volontà dell'argentino che, come riportato da Gianluca Di Marzio, vorrebbe rimanere un altro anno con Fabregas, dopo aver conseguito lo storico obiettivo del quarto posto.