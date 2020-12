Champions League, Siviglia-Borussia Dortmund: l’incredibile gaffe di Lopetegui

L’urna di Nyon ha espresso il suo verdetto.

La Champions League entra nel vivo con il sorteggio di Champions League 2019/2020 andato in scena questo mattina a Nyon, che ha decretato le partite valide per gli ottavi di finale che verrano disputati a metà febbraio. Pochi istanti fa, l’urna, ha stabilito tutti gli accoppiamenti. Le squadre italiane che sono riuscite a qualificarsi sono la Juventus – prima fascia -, e infine Atalanta e Lazio – seconda fascia -, che agli ottavi di finale affronteranno rispettivamente Porto, Real Madrid e Bayern Monaco.

Il Siviglia, invece, sfiderà il Borussia Dortmund. Accoppiamento gradito da Julen Lopetegui, che nel commentare il match in programma il 17 febbraio 2021, si è reso protagonista di una simpatica gaffe: “Affronteremo un grande rivale, una squadra straordinaria che ha giocatori di altissimo livello e un allenatore di grande esperienza”, ha dichiarato il tecnico spagnolo che, non ha però tenuto a mente l’esonero di Lucien Favre, arrivato nella giornata di ieri a seguito della sconfitta per 5-1 contro lo Sotccarda.