L'attesa è finita. Alla Puskas Arena di Budapest, teatro scelto per l'ultimo grande atto di questa stagione a livello di club, Paris Saint-Germain e Arsenal scendono in campo per il loro personale appuntamento con la storia. Calcio d'inizio alle ore 18:00.

Le ultime sulle formazioni

Nella giornata di ieri, i due allenatori sono intervenuti in conferenza stampa, e hanno confermato il pieno recupero di alcune pedine fondamentali: Hakimi e Nuno Mendes da un lato, Timber e Madueke dall'altro. La portata della gara difficilmente porterà a stravolgimenti tattici, o sorprese dell'ultimo minuto, per questo motivo i due allenatori si affideranno ai loro uomini migliori.

PARIS SAINT-GERMAIN: Un solo dubbio di formazione per Luis Enrique: Zaire-Emery sì o Zaire-Emery no? Il francese ha giocato sia in mezzo al campo che nei quattro di difesa (terzino al posto di Hakimi). Se Fabian Ruiz e Hakimi dovessero essere recuperati al 100%, Luis Enrique dovrebbe confermare - quasi - in toto gli undici della finale di Champions dell'anno scorso (manca solo Donnarumma, ora al Manchester City). In caso contrario, toccherà a Zaire-Emery. Davanti intoccabile il tridente Doué-Dembelé-Kvaratskhelia.

ARSENAL: Arteta recupera Timber, ma difficilmente partirà dal primo minuto. I terzini scelti dovrebbero essere Mosquera e Calafiori. In mezzo al campo il tecnico dei Gunners deve scegliere tra Zubimendi e il giovane Lewis-Skelly al fianco dell'intoccabile Rice. Sulla trequarti capitan Odegaard, accompagnato da Saka e Trossard. Il centravanti dovrebbe essere Gyokeres, ma occhio a un possibile impiego di Kai Havertz.

Dove vedere la finale?

Calcio d'inizio alle ore 18:00. La finale di Champions League tra Arsenal e Paris Saint-Germain sarà visibile in diretta tv su su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, ed in diretta streaming su Sky Go e Now. Non è prevista una diretta tv in chiaro, ma la partita sarà trasmessa in differita dalle 21 su Tv8. ed in streaming gratuito su tv8.it.