Champions League, Lione-Bayern Monaco: c’è Depay con Toko-Ekambi, titolare anche Lewandowski. Le formazioni ufficiali

A partire dalle ore 21, Lione e Bayern Monaco si giocheranno un posto in finale di Champions League.

E’ tutto pronto allo stadio “José Alvalade” di Lisbona, la compagine guidata da Rudi Garcia e quella alla corte di Hans-Dieter Flick sono cariche per scendere in campo in occasione della seconda semifinale della massima competizione europea.

Il tecnico ex Roma, che ha già battuto la Juventus agli ottavi di finale e il Manchester City ai quarti, ha deciso di continuare a dare fiducia al proprio “pupillo” Memphis Depay e al compagno di reparto Toko-Ekambi. L’allenatore alla guida dei tedeschi, reduce dallo stratosferico risultato finale di 8-2 ai danni del Barcellona nel turno precedente, affida ancora una volta le azioni offensive al bomber Robert Lewandoswki, che sarà supportato alle sue spalle da Perisic, Muller e Gnabry. In attesa del fischio d’inizio di questa gara, che decreterà proprio la seconda finalista di questa anomala stagione di Champions League, ecco le formazioni ufficiali di Lione-Bayern Monaco.

LIONE (3-5-2): Lopes; Marçal, Denayer, Marcelo; Dubois, Aouar, Caqueret, Bruno Guimaraes, Cornet; Depay, Toko-Ekambi. A disposizione: Tatarusanu, Diomande, Andersen, Rafael, Dembelé, Traoré, Thiago Mendes, Reine-Adelaide, Jean Lucas, Tete, Bard, Cherki. All.: Garcia.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Davies, Boateng, Alaba, Kimmich; Goretzka, Thiago; Perisic, Muller, Gnabry; Lewandowski. A disposizione: Ulreich, Hoffmann, Odriozola, Sule, Pavard, Javi Martinez, Coutinho, Cuisance, Hernandez, Tolisso, Coman, Zirkzee. All.: Flick.