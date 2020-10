Champions League: Juventus battuta 2-0 dal Barcellona, la Lazio non va oltre il pari con il Club Bruges

Terminano gli incontri delle ore 21.00 di Champions League.

Triplice fischio sui campi in Europa impegnati nella seconda giornata dei gironi della massima competizione europea. All'”Allianz Stadium” di Torino il Barcellona batte la Juventus di Andrea Pirlo con il risultato finale di 2-0: apre le danze Dembele al minuto 14, chiude l’incontro capitan Messi con un rigore al 90’+1′. In Belgio, la Lazio di Simone Inzaghi non va oltre il pari contro il Club Bruges. Il biancoceleste Correa aveva portato in vantaggio i capitolini al 14′, ma Vanaken al 42′ riporta il risultato in parità su calcio di rigore.

