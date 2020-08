Champions League, Barcellona-Bayern Monaco: le formazioni ufficiali

Tutto pronto per Barcellona-Bayern Monaco.

Big match valevole per i quarti di finale di Champions League. Due squadre che si presentano in buone condizioni: da un lato i blaugrana vogliono riscattare il disastroso finale di stagione con la conseguente perdita dello scudetto e per farlo dovranno fare i conti con la compagine bavarese, vincitrice della Bundesliga e in grande spolvero.

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

Barcellona (4-4-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Vidal, Sergi Roberto; Suarez, Messi. All. Setien.