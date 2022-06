CESSIONE PALERMO, È FATTA CON IL CITY GROUP: CIFRE, DETTAGLI E CASTING DS

Ormai ci siamo. Affare virtualmente concluso e svolta epocale nella storia del Palermo FC. Il blitz milanese del presidente Dario Mirri ha sancito la definizione degli ultimi dettagli e dato il via all'iter burocratico e documentale, curato dalla prestigiosa Banca Lazard in qualità di advisor, per il passaggio dell'ottanta percento delle quote del club rosanero al City Football Group. La prestigiosa e facoltosa holding che fa capo allo sceicco Mansour, proprietaria del Manchester City e di altri dieci club su scala mondiale, ha stretto i tempi e chiuso l'operazione che vedrà inglobare la società di viale del Fante nella propria galassia manageriale e finanziaria. Fumata bianca nell'incontro milanese di ieri tra l'imprenditore pubblicitario palermitano e GiovanniGardini, polo dirigenziale di riferimento in ambito gestionale ed amministrativo in Italia del gruppo di proprietà araba con sede nel Regno Unito. Dario Mirri resterà nell'organigramma del club con la carica di presidente ed il venti percento delle quote di sua pertinenza. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare nel giro di una decina di giorni, al massimo all'inizio del mese prossimo, ma vi è l'impellenza di programmare sollecitamente sotto il profilo tecnico e progettuale la prossima stagione agonistica. Priorità alla composizione dell'area tecnica con i nodi direttore sportivo e allenatore da sciogliere in fretta. Renzo Castagnini, in scadenza di contratto il prossimo trenta giugno dovrebbe chiudere qui la sua avventura in Sicilia.