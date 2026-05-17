Beppe Accardi, operatore di mercato, è intervenuto a TMW soffermandosi sulla sfida, in programma nella serata odierna, tra Catanzaro e Palermo valida per l'andata delle semifinali dei playoff:

Oggi c'è Catanzaro-Palermo..

"Una partita complicata, difficile, bella, avvincente. Per il Palermo non sarà una passeggiata, il Catanzaro ha fatto un ottimo girone di ritorno. Gli uomini di Aquilani hanno trovato autostima e fiducia".

Aquilani l'allenatore più in crescita della B?

"Già quando allenava la Primavera della Fiorentina aveva dimostrato qualità importanti da allenatore. Poi ha il profilo giusto, basso. Sarà uno dei prossimi allenatori top del panorama italiano"

E lnzaghi?

"Un buon allenatore, che è migliorato anno dopo anno. Fa dell'aspetto caratteriale la sua principale caratteristica. È migliorato molto"